Le partite di oggi: il programma di sabato 15 novembre

Le partite di oggi: il programma di sabato 15 novembre
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Giacomo Iacobellis
Oggi alle 04:30
Giacomo Iacobellis

Sabato di sosta in Serie A e Serie B, ma comunque ricco di calcio internazionale. In Europa proseguono le gare valide per le qualificazioni ai Mondiali, mentre in Italia c'è spazio per il 14° turno di Serie C, con ben 12 incontri in programma. Di seguito il programma calcistico di sabato 15 novembre,

EUROPA – Mondiali, Qualificazione
15:00 – Kazakistan vs Belgio
18:00 – Cipro vs Austria
18:00 – Georgia vs Spagna
18:00 – Liechtenstein vs Galles
18:00 – Turchia vs Bulgaria
20:45 – Bosnia-Erzegovina vs Romania
20:45 – Danimarca vs Bielorussia
20:45 – Grecia vs Scozia
20:45 – Slovenia vs Kosovo
20:45 – Svizzera vs Svezia

EUROPA – Europei U21, Qualificazione
19:00 – Gibilterra U21 vs Scozia U21

ITALIA – Serie C, Girone A
17:30 – Cittadella vs Arzignano
17:30 – Lumezzane vs Pro Vercelli
20:30 – Triestina vs Trento

ITALIA – Serie C, Girone B
14:30 – Pineto vs Carpi
17:30 – Rimini vs Ascoli
17:30 – Torres vs Perugia
17:30 – Vis Pesaro vs Guidonia
20:30 – Sambenedettese vs Ternana

ITALIA – Serie C, Girone C
14:30 – Casarano vs Catania
14:30 – Crotone vs Sorrento
14:30 – Latina vs Cosenza
14:30 – Picerno vs Siracusa

MONDO – Amichevoli Nazionali
03:30 – Venezuela vs Australia
07:00 – Papua Nuova Guinea U20 vs Figi
08:30 – Uzbekistan U22 vs Vietnam U22
10:00 – Bahrain U23 vs Russia U21
11:00 – Russia U18 vs Giordania U20
11:00 – Thailandia U23 vs India U23
12:30 – Germania U17 vs Danimarca U17
12:35 – Cina U22 vs Corea del Sud U22
14:00 – Emirati Arabi Uniti U23 vs Singapore U23
14:00 – Guinea vs Liberia
14:00 – Indonesia U23 vs Mali U23
14:00 – Kyrgyzstan U23 vs Iran U23
14:00 – Qatar U23 vs Tunisia U23
14:00 – Sudafrica vs Zambia
15:00 – Lesotho vs Malawi
15:30 – Galles U19 vs USA U19
16:00 – Arabia Saudita U23 vs Iraq U23
16:00 – Russia vs Cile
17:00 – Brasile vs Senegal
17:00 – Costa Rica U20 vs USA U20
17:00 – Kuwait vs Tanzania
18:00 – Libia vs Mauritania
20:00 – Germania U19 vs Giappone U19
20:30 – Basque Country vs Palestina
23:00 – USA vs Paraguay

