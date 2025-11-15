Oggi in TV, sabato ricco di calcio: Serie C e qualificazioni al mondiale
Sabato ricco di calcio fra gare delle Nazionali, impegnate nelle qualificazioni al prossimo mondiale, e la Serie C, con tantissime sfide valide per la 14ª giornata.
Ecco dove vedere tutte le gare di oggi, sabato 15 novembre
12.00 Alhama-Madrid (Liga femminile) - DAZN
12.30 Sassuolo-Ternana (Serie A femminile) - DAZN
13.30 Senegal-Uganda (Mondiali Under 17) - FIFA+
13.30 Corea del Sud-Inghilterra (Mondiali Under 17) - FIFA+
14.00 Italia-Repubblica Ceca (Mondiali Under 17) - RAIPLAY SPORT 2, FIFA+
14.30 Casarano-Catania (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT
14.30 Crotone-Sorrento (Serie C) - SKY SPORT
14.30 Latina-Cosenza (Serie C) - SKY SPORT
14.30 Picerno-Siracusa (Serie C) - SKY SPORT
14.30 Pineto-Carpi (Serie C) - SKY SPORT
14.30 Giappone-Sudafrica (Mondiali Under 17) - FIFA+
15.00 Kazakistan-Belgio (Qualificazioni Mondiali) - SKY SPORT MAX
15.00 Parma-Fiorentina (Serie A femminile) - DAZN
15.45 Germania-Burkina Faso (Mondiali Under 17) - FIFA+
16.00 Italia-Bosnia (Qualificazioni Europei femminili Under 19) - RAI SPORT
16.00 Barcellona-Real Madrid (Liga femminile) - DAZN
16.15 Venezuela-Corea del Nord (Mondiali Under 17) - FIFA+
16.45 Austria-Tunisia (Mondiali Under 17) - FIFA+
16.45 Croazia-Uzbekistan (Mondiali Under 17) - FIFA+
17.30 Rimini-Ascoli (Serie C) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT
17.30 Torres-Perugia (Serie C) - SKY SPORT
17.30 Vis Pesaro-Guidonia (Serie C) - SKY SPORT
17.30 Cittadella-Arzignano (Serie C) - SKY SPORT
17.30 Lumezzane-Pro Vercelli (Serie C) - SKY SPORT
18.00 Georgia-Spagna (Qualificazioni Mondiali) - SKY SPORT
18.00 Como-Milan (Serie A femminile) - DAZN
20.30 Sambenedettese-Ternana (Serie C) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT
20.30 Triestina-Trento (Serie C) - SKY SPORT
20.45 Diretta Gol Qualificazioni Mondiali - SKY SPORT CALCIO
20.45 Svizzera-Svezia (Qualificazioni Mondiali) - CIELO, SKY SPORT