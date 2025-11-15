Un talento al giorno, Angelo Candido: il terzino moderno, attacca e difende

Mentre i riflettori del calcio mondiale continuano a cercare la prossima stella, ai Campionati del Mondo U-17 è emerso un nome che sta rapidamente conquistando l'attenzione degli scout internazionali: Angelo Candido. Il giovane terzino, descritto come uno dei talenti più entusiasmanti del Sud America, ha lasciato un segno indelebile nella fase a gironi del Brasile, dimostrando una maturità e un'efficacia che vanno ben oltre la sua età.

Le sue prestazioni in appena tre partite della fase a gironi sono state eccezionali, consolidando il suo status di giocatore fondamentale per la sua nazionale. Sul fronte offensivo, Candido agisce come un vero e proprio regista esterno, come dimostrato dai 7 passaggi chiave e dalle 3 grandi occasioni create, che lo rendono un prolifico fornitore di assist. Il suo 100% di successo nei dribbling evidenzia la capacità di superare l'uomo e guadagnare campo in zone nevralgiche. Ma ciò che rende Candido particolarmente intrigante è la sua efficacia difensiva, spesso trascurata nei giovani terzini sudamericani. Le sue 5 intercettazioni e i 10 duelli vinti su 17 non sono solo numeri, ma la prova di una grande intelligenza tattica e di una determinazione fisica che gli permette di dominare la fascia in entrambe le direzioni.

Nome: Angelo Candido

Data di nascita: 20 ottobre 2008

Nazionalità: brasiliano

Ruolo: terzino completo

Squadra: San Paolo

Assomiglia a: Dani Alves

