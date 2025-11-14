Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Le partite di oggi: il programma di venerdì 14 novembre

Le partite di oggi: il programma di venerdì 14 novembre
Giacomo Iacobellis
Oggi alle 04:30
Giacomo Iacobellis

In una giornata fittissima di calcio internazionale, i riflettori italiani si accendono soprattutto sull’Italia U21, attesa alle 16:00 dalla delicata trasferta in casa della Polonia nelle qualificazioni agli Europei di categoria. Una sfida chiave per il percorso degli Azzurrini, chiamati a confermarsi dopo un avvio di girone a buon ritmo. Spazio anche al calcio di casa con il 14° turno del Girone B di Serie C, che questa sera propone due match dal peso specifico importante: Arezzo–Bra e Forlì–Campobasso, entrambi alle 20:30. Di seguito il programma calcistico di venerdì 14 novembre:

EUROPA – Mondiali 2026: Qualificazioni
18:00 Finlandia — Malta
20:45 Croazia — Isole Faroe
20:45 Gibilterra — Montenegro
20:45 Lussemburgo — Germania
20:45 Polonia — Olanda
20:45 Slovacchia — Irlanda del Nord

EUROPA – Europei U21: Qualificazioni
12:00 Armenia U21 — Montenegro U21
15:00 Bielorussia U21 — Galles U21
16:00 Finlandia U21 — Romania U21
16:00 Grecia U21 — Georgia U21
16:00 Polonia U21 — Italia U21 🇮🇹
18:00 Austria U21 — Belgio U21
18:00 Cipro U21 — Kosovo U21
18:00 Germania U21 — Malta U21
18:00 Turchia U21 — Ucraina U21
18:30 Olanda U21 — Slovenia U21
18:45 Israele U21 — Norvegia U21
19:30 Svizzera U21 — Francia U21
20:45 Inghilterra U21 — Irlanda U21
20:45 Spagna U21 — San Marino U21

ITALIA – Serie C (Girone B)
20:30 Arezzo — Bra
20:30 Forlì — Campobasso

MONDO – Amichevoli Nazionali
11:20 Giappone — Ghana
12:00 Corea del Sud — Bolivia
12:00 Primorje — Slovenia U19
13:30 Ungheria U17 — Estonia U17
14:00 Burkina Faso — Niger
14:00 Egitto B — Algeria B
14:00 Oman — Sudan
16:00 Kenya — Guinea Equatoriale
17:00 Angola — Argentina
17:00 Comoros — Namibia
17:00 Uzbekistan — Egitto
17:30 Arabia Saudita — Costa d’Avorio
17:45 Tunisia — Giordania
18:00 Danimarca U21 — USA U21
18:00 Repubblica Ceca U21 — Serbia U21
19:00 Kuwait — Tanzania
20:00 Marocco — Mozambico
20:30 Inghilterra U20 — Giappone U20

L'assenza di Conte non può essere considerata normale. Le parole dicono una cosa, i fatti tutt'altro: il Napoli è a un bivio e l'allenatore dovrà cambiare rotta. I leader sono ancora dalla sua parte? E gli infortuni non sono frutto del caso
