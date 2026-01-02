Oggi in TV, torna la Serie A: dove vedere Cagliari-Milan
TUTTO mercato WEB
Torna la Serie A, questa sera l'anticipo della 18ª giornata: alle 20.45 il fischio d'inizio di Cagliari-Milan.
Ecco dove vedere tutte le gare di oggi, venerdì 2 gennaio
20.45 Cagliari-Milan (Serie A) - DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW
20.45 Tolosa-Lens (Ligue 1) - SKY SPORT MIX e NOW
21.00 Rayo Vallecano-Getafe (Liga) - DAZN
Altre notizie Altre Notizie
Editoriale di Marco Conterio Il miglior calciomercato invernale di sempre inizia oggi. Mai come in questa sessione tutte le big hanno bisogno e non possono sbagliare neanche un colpo: vi raccontiamo tutto
Le più lette
1 Il miglior calciomercato invernale di sempre inizia oggi. Mai come in questa sessione tutte le big hanno bisogno e non possono sbagliare neanche un colpo: vi raccontiamo tutto
Ora in radio
09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Fiorentina, oggi il via al mercato della 'rinascita': Solomon il primo di una serie di diversi colpi
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026: inizia il conto alla rovescia
Giacinti regina del gol in Turchia: 14 reti gol Galatasaray. Con l'obiettivo di riconquistare l'Azzurro