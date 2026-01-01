Juventus Museum, grandi numeri nel 2025: da oggi la mostra dedicata a Del Piero

Il museo della Juventus chiude un altro anno con grandi numeri e si proietta verso un 2026 da vivere con rinnovato entusiasmo, sempre nel segno della grande storia bianconera.

Sono stati 140.712 i visitatori nel 2025, e di questi ben 101.223 hanno effettuato anche lo Stadium Tour (il 72% del totale). Un dato che conferma quanto il museo diventi centrale e vivo quando la Juventus scende in campo all’Allianz Stadium, e non solo, oltre a consolidare il posizionamento come una delle realtà museali più visitate della città di Torino.

Tra le tante attività e iniziative portate avanti negli ultimi mesi ricordiamo il lancio, in collaborazione con WeSchool, del nuovo programma didattico con proposte formative dedicate, declinate per tutte le scuole di ogni ordine e grado, con i primi laboratori verranno effettuati a partire dalla prima settimana di febbraio.

È stata portata a termine la realizzazione della Hall of Fame ufficiale del Club, con relativa sala dedicata nel Museo, che ha visto il recente ingresso anche della squadra vincitrice della Coppa Intercontinentale del 1985 con la consegna di una maglia storica della sfida. Nelle scorse settimane poi è partita anche la Trophy Experience, che ha già visto la partecipazione di centinaia di visitatori nelle prime due settimane, con l’opportunità di “toccare con mano” il trofeo conquistato dai bianconeri nella finale di Tokyo di 40 anni fa.

Il 2025 si è chiuso inoltre con l'allestimento della mostra "The Art of a Legend: Alessandro Del Piero Through the Eyes of Creativity”, aperta al pubblico da oggi, 1 gennaio 2026, alle ore 14:00 - orario di apertura anche del Museo - e che si terrà fino al 12 gennaio.