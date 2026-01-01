Il tecnico del Liverpool Arne Slot elogia la disponibilità di Jones

Con il centrocampista a tempo pieno i Reds hanno ripreso a correre

(ANSA) - LONDRA, 31 DIC - Il tecnico del Liverpool, Arne Slot, ha elogiato la disponibilità di Curtis Jones a impegnarsi nelle situazioni difficili, dato che il ritorno del centrocampista ha coinciso con la migliore serie di risultati dei campioni della Premier League da settembre. Il 24enne, proveniente dal vivaio, si è distinto nella vittoria in Champions in trasferta contro l'Inter, la seconda delle sue cinque partite consecutive da titolare, all'inizio di questo mese, e ha consolidato la sua prestazione con un ruolo chiave in quattro vittorie consecutive. Jones ha approfittato degli infortuni di Florian Wirtz e Alexander Isak, ora tornati in forma, e della squalifica di Dominik Szoboszlai, ma con il centrocampo ormai quasi al completo - e con il solo Wataru Endo ancora fuori - ha dimostrato di voler mantenere un posto da titolare.

"Una delle sue qualità principali è che vuole sempre avere la palla in qualsiasi situazione, 99 volte su 100 questo è molto positivo", ha detto Slot. Il Liverpool ha subito una serie disastrosa di nove sconfitte in 12 partite all'inizio di questa stagione, ma da allora si è ripreso e si presenta alla sfida di Capodanno contro il Leeds ad Anfield al quarto posto in classifica, ma ancora a 13 punti dalla capolista Arsenal. (ANSA).