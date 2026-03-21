I legali di Mangia rispondono a Jankto: "Ne risponderà in tribunale"

É arrivata la replica formale degli avvocati difensori di Devis Mangia alle illazioni avanzate sul suo conto dall'ex rossoblù, Jakub Jankto. I suoi avvocati hanno pubblicato una nota: “Le recenti dichiarazioni rilasciate dal calciatore Jakub Jankto attraverso le sue pagine social, sono del tutto false e destituite di ogni fondamento.

Il nostro assistito non ha mai subito alcun deferimento né tantomeno una condanna in sede disciplinare o giudiziaria. Pertanto, Jankto e chi, come lui, dovesse continuare a divulgare notizie false, diffamatorie e lesive del decoro, dell’onore, della reputazione e dell’immagine di Mister Devis Mangia, ne risponderà dinanzi alle Autorità Giudiziarie competenti”.

Cosa aveva detto Jankto su Tik Tok:

L'ex calciatore di serie A accusa un ex allenatore: “Molestie su alcuni giocatori”