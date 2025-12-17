Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, mercoledì 17 dicembre

Tanto calcio nelle prime pagine dei principali giornali sportivi italiani e stranieri in edicola oggi, mercoledì 17 dicembre 2025. Diversi titoli sono dedicati a Denzel Dumfries, nella giornata di ieri "sottoposto a intervento chirurgico di stabilizzazione della caviglia sinistra presso la “Fortius Clinic” di Londra - come si legge nel comunicato dell'Inter -. L'esterno olandese seguirà un programma riabilitativo nelle prossime settimane". Il club nerazzurro con tutta probabilità cercherà un sostituto dell'olandese nel mercato di gennaio: nelle ultime ore il nome balzato in pole è quello di Brooke Norton-Cuffy.



Inter che ad inizio 2026 potrebbe salutare Davide Frattesi, corteggiato dalla Juventus e non solo: sul centrocampista ci sono anche Roma e Napoli, interessato però anche a Kobbie Mainoo del Manchester United. L'obiettivo numero uno del Milan è invece un attaccante, con il tedesco Niclas Füllkrug in cima alla lista degli obiettivi.

Le questioni di campo sono invece concentrate sulle Supercoppa Italiana al via domani in Arabia Saudita (Napoli-Milan la prima semifinale, mentre giovedì sarà il turno di Bologna-Inter) e sulla giornata di campionato del weekend che vede in agenda il big match tra Juventus e Roma.