Oggi in TV, in campo l'Italia di Gattuso e l'Under 21 di Baldini: dove vedere le partite
TUTTO mercato WEB
Non manca il calcio da poter seguire in televisione anche nella giornata di oggi, martedì 14 ottobre 2025.
Stasera scende in campo l'Italia di Gattuso, ma anche gli Azzurrini di Baldini. Di seguito tutti i principali eventi calcistici sul piccolo schermo.
18.00 Estonia - Moldavia (Qualificazioni Mondiali) - SKY SPORT CALCIO e NOW
18.00 Norvegia - Nuova Zelanda (Qualificazioni Mondiali) - SKY SPORT ARENA e NOW
18.15 Italia - Armenia (Qualificazioni Europei Under 21) - RAI 2
20.45 Italia - Israele (Qualificazioni Mondiali) - RAI 1
20.45 Diretta Gol (Qualificazioni Mondiali) - SKY SPORT CALCIO e NOW
20.45 Portogallo - Ungheria (Qualificazioni Mondiali) - SKY SPORT ARENA e NOW
Editoriale di Raimondo De Magistris Siamo anche sfigati: Italia ai play-off anche con 21 punti in 8 gare, Brasile al Mondiale senza patemi nonostante sei sconfitte. Più di qualcosa non torna nella nuova Coppa del Mondo promossa da Infantino
