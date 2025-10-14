Le partite di oggi: il programma di martedì 14 ottobre
C'è tanto calcio giocato da poter seguire anche nella giornata di oggi, martedì 14 ottobre 2025.
Dominano la scena le nazionali, con le qualificazioni Mondiali che proseguono su tre continenti. Tra le altre cose, stasera in campo anche l'Italia contro Israele. In Asia, invece, si gioca anche e soprattutto per le qualificazioni alla prossima coppa continentale.
Mondiali - Qualificazione (Europa)
18:00 - Estonia vs Moldavia
20:45 - Andorra vs Serbia
20:45 - Irlanda vs Armenia
20:45 - Italia vs Israele
20:45 - Lettonia vs Inghilterra
20:45 - Portogallo vs Ungheria
20:45 - Spagna vs Bulgaria
20:45 - Turchia vs Georgia
Mondiali - Qualificazione (Africa)
15:00 - Seychelles vs Gambia
18:00 - Algeria vs Uganda
18:00 - Guinea vs Botswana
18:00 - Nigeria vs Benin
18:00 - Somalia vs Mozambico
18:00 - Sudafrica vs Rwanda
21:00 - Costa d’Avorio vs Kenya
21:00 - DR Congo vs Sudan
21:00 - Gabon vs Burundi
21:00 - Marocco vs Congo
21:00 - Senegal vs Mauritania
Mondiali - Qualificazione (Asia, Quarta fase)
19:00 - Qatar vs Emirati Arabi Uniti
20:45 - Arabia Saudita vs Iraq
Coppa d’Asia - Qualificazione (Terzo turno)
12:30 - Birmania vs Siria
12:30 - Cina Taipei vs Thailandia
12:30 - Maldive vs Tagikistan
13:00 - Filippine vs Timor Est
14:00 - Hong Kong vs Bangladesh
14:30 - Nepal vs Vietnam
15:00 - Malesia vs Laos
15:45 - Turkmenistan vs Sri Lanka
16:00 - India vs Singapore
17:00 - Afghanistan vs Pakistan
18:00 - Bhutan vs Libano
19:00 - Yemen vs Brunei
