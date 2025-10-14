Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, martedì 14 ottobre

La Nazionale che torna in campo per le qualificazioni ai Mondiali del 2026 uno dei temi principali delle prime pagine di oggi, martedì 14 ottobre. Azzurri di scena a Udine contro Israele alle 20.45: necessaria una vittoria, per blindare i playoff e continuare a sperare nel primo posto in caso di passo falso della Norvegia. Attacco: senza Kean, Gattuso punta su Retegui e Raspadori.

Spazio anche alle notizie in vista della ripresa del campionato. Mastica amaro la Juventus, che perde nuovamente per infortunio Bremer. Tudor prosegue con la difesa a tre e, in vista del mercato, torna di moda il nome di Skriniar. Per quanto riguarda le milanesi, sul fronte interista sarà Bonny a fare coppia con Lautaro contro la Roma. In casa Milan, invece, Leao è al lavoro con Allegri per tornare titolare.