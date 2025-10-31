Serie B, 10ª giornata: la Top 11, i migliori per ruolo e non solo secondo TMW
Turno infrasettimanale, il 10° del torneo, che in Serie B regala novità e conferme.
Per quanto riguarda le prime spicca il Catanzaro al secondo successo consecutivo in stagione, così come torna alla vittoria la Reggiana nel sentito derby contro Modena e il Frosinone contro la Virtus Entella. Continua, invece, a stupire il Monza alla quarta vittoria di fila, così come il Cesena che si porta a casa 9 punti nelle ultime tre giornate. Male, infine, il Palermo (una sola vittoria nelle ultime cinque gare) e malissimo il Mantova che non fa bottino pieno dal 30 agosto scorso.
Di seguito gli approfondimenti di TMW:
