Douvikas: "Nel Como c'è un'atmosfera molto positiva. Fabregas ci dà tantissimo"

Tasos Douvikas, attaccante del Como, ha raccontato la sua storia al sito ufficiale del club lariano, ripercorrendo le tappe che lo hanno portato ad affermarsi nel calcio: "Fa parte della mia vita da quando ho memoria. Fin da piccolo ero sicuro di voler giocare, quindi è stato molto più facile sceglierlo come mia strada".

Che cosa ne pensa della Serie A?

"È il campionato più difficile. Ci sono così tanti duelli e battaglie tattiche e devi essere pronto al cento per cento per ogni partita. Il mio primo gol in campionato mi ha dato una spinta enorme, quello con la Lazio è stato molto speciale".

Come è il suo rapporto con Fabregas?

"Ottimo. Ci dà tantissimo, sia come squadra che individualmente. Mi aiuta molto a migliorare. Sono ambizioso e mi piace che lo sia anche lui. Nel club ho trovato un'atmosfera molto positiva. Questo è importante perché sei felice ogni mattina quando vai ad allenarti. Alla fine è questo che conta davvero, qualunque sia il lavoro che fai, è importante che ti piaccia".

Della città che ne pensa?

"Como è bellissima. Ci stiamo (io e la mia ragazza, ndr) divertendo molto qui. Abbiamo esplorato molti posti in Italia, ma Como è la più bella di tutte. Ha molto in comune con le isole greche. Il lago è come il mare in Grecia, anche se Atene è completamente diversa. Se dovessi paragonare Como a una città, sarebbe più vicina a Milano".

Chi è il suo idolo?

"Fin da piccolo Ronaldo il fenomeno è sempre stato il mio modello. Ho guardato tantissimi suoi video ed era come vederlo giocare dal vivo".

Cosa conta per lei nel calcio?

"Per me gli obiettivi di squadra vengono prima di tutto. Voglio che raggiungiamo i nostri obiettivi e arriviamo il più in alto possibile. A livello personale, voglio dare il cento per cento ogni giorno per mantenermi in forma senza infortuni e continuare a migliorare".

E la Nazionale?

"È un grandissimo onore rappresentare la propria nazionale. Continuerò a dare il massimo e credo che ci riuscirò".