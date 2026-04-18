Oggi in TV, Serie A: dove vedere i big match Napoli-Lazio e Roma-Atalanta
Dopo i due anticipi di ieri, la Serie A torna in campo con altre tre sfide: alle 15.00 Udinese-Parma, alle 18.00 Napoli-Lazio, alle 20.45 Roma-Atalanta. In TV sarà possibile assistere anche alle gare di Serie B, Serie C e alle migliori sfide dei maggiori campionati europei.
Ecco dove vedere tutte le gare di oggi, sabato 18 aprile
13.00 Arminia Bielefeld-Norimberga (Zweite Bundesliga) - SKY SPORT CALCIO
13.30 Brentford-Fulham (Premier League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K
15.00 Udinese-Parma (Serie A) - DAZN, DAZN 1
15.00 Zona Serie B - DAZN
15.00 Bari-Venezia (Serie B) - DAZN
15.00 Mantova-Avellino (Serie B) - DAZN
15.00 Modena-Frosinone (Serie B) - DAZN
15.00 Spezia-Sudtirol (Serie B) - DAZN
15.00 Danimarca-Italia (Qualificazioni Mondiali femminili) - RAI 2
15.30 Hoffenheim-Borussia Dortmund (Bundesliga) - SKY SPORT CALCIO
16.00 Newcastle-Bournemouth (Premier League) - SKY SPORT UNO
16.00 Leeds-Wolverhampton (Premier League) - SKY SPORT
17.15 Palermo-Cesena (Serie B) - DAZN
18.00 Napoli-Lazio (Serie A) - DAZN, DAZN 1
18.30 Tottenham-Brighton (Premier League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K
18.30 Eintracht Francoforte-Lipsia (Bundesliga) - SKY SPORT CALCIO
19.30 Juve Stabia-Catanzaro (Serie B) - DAZN
20.30 Ascoli-Guidonia (Serie C) - RAI SPORT, SKY SPORT
20.30 Pineto-Arezzo (Serie C) - SKY SPORT
20.30 Ravenna-Vis Pesaro (Serie C) - SKY SPORT
20.30 Perugia-Campobasso (Serie C) - SKY SPORT
20.30 Bra-Ternana (Serie C) - SKY SPORT
20.30 Pianese-Juventus Next Gen (Serie C) - SKY SPORT
20.30 Torres-Gubbio (Serie C) - SKY SPORT
20.30 Sambenedettese-Pontedera (Serie C) - SKY SPORT
20.30 Carpi-Forlì (Serie C) - SKY SPORT MIX
20.45 Roma-Atalanta (Serie A) - DAZN,SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT
20.45 Mechelen-Anderlecht (Campionato belga) - DAZN
21.00 Chelsea-Manchester United (Premier League) - SKY SPORT UNO
21.00 Atletico Madrid-Real Sociedad (Finale Coppa del Re) - DAZN
