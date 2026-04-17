Inter-Cagliari 3-0: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Inter (3-5-2): Martinez; Akanji, De Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Barella (44' st Diouf), Calhanoglu (40' st Frattesi), Mkhitaryan (31' st Zielinski), Dimarco (31' st Luis Henrique); P. Esposito, Thuram (31' st Bonny). A disp.: Sommer, Di Gennaro, Acerbi, Darmian, Mosconi, Alexiou. All.: Chivu
Cagliari (3-5-2): Caprile; Zé Pedro (43' st Belotti), Mina, Rodriguez; Palestra, Adopo, Gaetano (12' st Deiola), Sulemana (31' st Folorunsho), Obert (31' st Zappa); S. Esposito, Borrelli (12' st Mendy). A disp.: Sherri, Ciocci, Kilicsoy, Raterink, Albarracin, Dossena, Liteta, Trepy. All.: Pisacane
Arbitro: Marchetti
Marcatori: 7' st Thuram, 11' st Barella, 47' st Zielinski (I)
Ammoniti: S. Esposito (C), Borrelli (C)
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