Lecce-Juventus 0-2: il tabellino della gara
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Alessio De Silvestro
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25.10.2026 20:25Altre Notizie
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Ecco di seguito il tabellino della gara:
Lecce (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel (61' Ndaba), Gallo; Kaba (46' Siebert), Ngom, Maleh; N’Dri (86' Stulic), Geubbels (72' Paco Esteban), Fatah (46' Monteiro). All.: Di Francesco
Juventus (3-5-2): Vicario; Gatti, Bremer, Lucumì; Kalulu, McKennie (90' Alajbegovic), Douglas Luiz (83' Sarr), Koopmeiners, Cambiaso (68' Cabal); Woltemade, Kolo Muani (68' Boga). All.: Spalletti
Arbitro: Fabio Maresca
Marcatori: 29' McKennie, 41' Douglas Luiz (J)
Ammoniti: Gaspar
Espulsi: Gaspar
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