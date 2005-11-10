Le partite di oggi: il programma di lunedì 26 ottobre
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Giacomo Iacobellis
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Oggi alle 04:30Altre Notizie
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26.10.2026 04:30Altre Notizie
PSG-Lione è la sfida più attesa della serata, mentre in Serie C scendono in campo Crotone, Casarano, Picerno e Salernitana.
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L'ottava giornata della Serie A è andata, ma nelle prossime ore si continua a giocare in tante altre competizioni. Dalla Ligue 1 alla Serie C, passando per Portogallo e Spagna: ecco tutte le partite in programma questo lunedì 26 ottobre, con i rispettivi orari dei calci d'inizio.
Ligue 1
20:30 PSG-Lione
Serie C, Girone C
20:30 Crotone-Casarano
20:30 Picerno-Salernitana
Liga Portugal
19:45 Santa Clara-Benfica
LaLiga
21:00 Siviglia-Osasuna
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