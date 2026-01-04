Inter-Bologna 3-1: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni (30' st Carlos Augusto); Luis Henrique, Barella (22' st Mkhitaryan), Calhanoglu (22' st Sucic), Zielinski, Dimarco; Thuram (38' st Lavelli), Lautaro (30' st Esposito). A disp.: J. Martinez, Taho, De Vrij, Acerbi, Frattesi, Cocchi, Cinquegrano. All.: Chivu
Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Holm (22' st Zortea), Heggem, Lucumí (1' st Vitik), Lykogiannis; Moro (1' st Pobega), Ferguson; Cambiaghi (22' st Orsolini), Odgaard (34' st Freuler), Rowe; Castro. A disp.: Pessina, Franceschelli, Casale, Immobile, Dallinga, De Silvestri, Dominguez, Miranda, Sulemana, Fabbian. All.: Italiano
Arbitro: Guida di Torre Annunziata.
Marcatori: 39' Zielinski, 3' st Lautaro, 29' st Thuram (I), 38' st Castro (B)
Ammoniti: Calhanoglu, Bastoni, Barella (I), Vitik, Rowe, Lykogiannis (B)