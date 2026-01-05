Oggi in TV, dove vedere le gare di Coppa d'Africa e Serie C
Si gioca in Coppa d'Africa, con due gare valide per gli ottavi di finale. Alle 17.00 Egitto-Benin, alle 20.00 Nigeria-Mozambico. In campo anche la Serie C, ecco dove vedere tutte le gare di oggi, lunedì 5 gennaio.
17.00 Egitto-Benin (Ottavi di finale Coppa d'Africa) - SPORTITALIA
20.00 Nigeria-Mozambico (Ottavi di finale Coppa d'Africa) - SPORTITALIA
20.30 Benevento-Crotone (Serie C) - RAI SPORT, SKY SPORT UNO, SKY SPORT
20.30 Cosenza-Monopoli (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT
20.30 Triestina-Alcione (Serie C) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT
20.30 Team Altamura-Casertana (Serie C) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT
Editoriale di Enzo Bucchioni Inter, il ritorno di Cancelo. Juve, attaccanti da urlo: via David? Intanto tratta Theo Hernandez e Guido Rodriguez. Napoli punta Chiesa. Lang e Lucca con le valigie. Raspadori tra Roma e Lazio. Scudetto per tre.
