Inter-Liverpool 0-1: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi (31' Bisseck), Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu (11' Zielinski), Mkhitaryan (37' st Sucic), Dimarco (37' st Carlos Augusto); Lautaro, Thuram (37' st Bonny). A disposizione: Martinez, Taho, De Vrij, Frattesi, Diouf, Cocchi, Esposito. Allenatore: Chivu
Liverpool (4-2-3-1): Alisson; Gomez (23' st Bradley), Konaté, Van Dijk, Robertson, Gravenberch, Mac Allister; Szoboszlai, Jones, Ekitiké; Isak (23' st Wirtz)
A disposizione: Mamardashvili, Woodman, Kerkez, Nyoni, Ngumoha, Lucky.. Allenatore: Slot
Arbitro: Zwayer (Germania)
Marcatori: 43' st rig. Szoboszlai (L)
Ammoniti: Lautaro, Mkhitaryan, Bastoni (I), Ekitiké, Jones (L)
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
