Cobolli decisivo in Davis: "Noi come gli Azzurri del 2006. Tutto il giorno alla playstation"
Tommaso Maschio
Oggi alle 20:43Altre Notizie
Tommaso Maschio

"Abbiamo provato a rifare come i campioni del mondo del 2006, tutto il giorno alla playstation", subito dopo il punto decisivo che ha regalato la vittoria contro Munar e ha permesso all'Italia di conquistare la terza Coppa Davis di fila, la quarta complessiva, Fabio Cobolli ha parlato del successo con un parallelismo con la squadra che trionfò nel Mondiale di calcio in Germania quasi venti anni fa.

"Questo era il mio sogno, il sogno di tutti noi. Siamo una squadra molto unita. Sono fiero di tutti noi. Grazie a tutti i ragazzi e ad un pubblico fantastico. - ha continuato Cobolli ai microfoni ufficiali della competizione - Si ripete da tre giorni il giorno più bello della mia vita. Sono campione del mondo e l'unica cosa che posso fare è cantare siamo i campioni del mondo".

L'Italia ha battuto questa sera a Bologna la Spagna per 2-0 (l'altro successo è stato firmato da Matteo Berrettini) entrando nella storia: era infatti da 52 anni - gli Stati Uniti di Ashe e Stan Smith dal 1967 al 1972 - che una nazionale non si aggiudicava per tre volte di fila il prestigioso trofeo che vale come una coppa del mondo.

