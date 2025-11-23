"La NFL parla già con il Barcellona": dopo il Bernabeu, a breve tocca anche al Camp Nou?

Luis Jones, ex giocatore professionista di football americano, 5 volte MVP della lega con i Barcelona Boxers (una delle prime quattro squadre di questo sport a giocare ufficialmente in Spagna) e attuale commentatore e analista ha toccato il tema dell’attualità della NFL. Col suo arrivo in Spagna, la crescita costante e l’impatto nel Paese. "Possiamo dire che finalmente sta prendendo piede in Spagna, ha commentato a Mundo Deportivo.

"Se ci avessero detto 4 o 5 stagioni fa che avremmo avuto questo fine settimana a Madrid, non ci avremmo creduto. Sta crescendo, sì", ha riconosciuto Jones. Sorprendendo per un attimo con una rivelazione: "Sappiamo che la NFL sta parlando con il Barcellona, un altro dei possibili candidati ad ospitare una partita. La NFL, da quando ne abbiamo conoscenza (già da qualche anno), considera il Barcellona e il Real Madrid come i due grandi obiettivi; i due grandi club con un marchio internazionale e le rispettive grandi città".

Come noto, in un weekend di NFL al Santiago Bernabeu si è creato un volume d'affari da 150-170 milioni di euro. E il club blaugrana potrebbe replicarlo un giorno al Camp Nou: "Il Barça non ha potuto partecipare perché non ha ancora uno stadio, ma viene comunque tenuto molto in considerazione. Le oltre 100mila persone che il Barcellona potrebbe ospitare in futuro... lo renderebbero lo stadio più grande in Europa per la NFL", ha spiegato Jones. "Queste conversazioni ci sono, in attesa che il Barça completi lo stadio. Più o meno, se vogliono che la NFL giochi al Camp Nou nel 2027, il Barça dovrebbe terminare lo stadio entro il 2026. Ci interessa che il Barcellona finisca lo stadio il prima possibile".