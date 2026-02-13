Sindacato arbitri a Figc e Lnd: "Riaprire il confronto sulla sicurezza"

Appello ad adottare strumenti a tutela degli ufficiali di gara

(ANSA) - ROMA, 13 FEB - "Si riprenda con determinazione il percorso di confronto già proficuamente avviato, volto a fornire risposte concrete e strutturali alle rivendicazioni sindacali soprattutto in materia di sicurezza e tutele per gli ufficiali di gara". E' l'appello che il Coordinamento nazionale arbitri di Ssl Cgil rivolge alla Figc e alla Lega nazionale dilettanti. "Il dialogo intrapreso con il presidente Federale, Gabriele Gravina, e l'interlocuzione col presidente Lnd, Giancarlo Abete, ha rappresentato - recita una nota del sindacato - un momento significativo di ascolto riguardo le criticità che investono gli arbitri, in particolare nei campionati minori. È necessario che il dialogo riprenda e si traduca nella possibilità di individuare misure operative". Secondo il coordinamento, gli arbitri impegnati nei campionati dilettantistici e giovanili vanno dotati di bodycam, "strumenti che hanno un potente effetto deterrente rispetto a comportamenti aggressivi e violenti.

"Come già sottolineato dai membri del coordinamento Duccio Baglioni e Giuseppe Fonisto, è poi indispensabile che le società sportive impieghino steward appositamente formati per assicurare la sicurezza degli ufficiali di gara". La prosecuzione del dialogo - prosegue la nota - è "fondamentale per definire la contrattualizzazione degli arbitri di ogni categoria alla luce della riforma del lavoro sportivo. Non è più rinviabile un assetto normativo e contrattuale che riconosca pienamente dignità, tutele previdenziali e assicurative agli ufficiali di gara", conclude i Coordinamento, che si dice disponibile "a un confronto costruttivo e responsabile". (ANSA).