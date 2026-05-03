Juventus-Hellas Verona 1-1: il tabellino della gara
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Ecco di seguito il tabellino della gara:
Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly (35' st Koopmeiners), Cambiaso (29' st Boga); Locatelli, Thuram (1' st Vlahovic); Conceiçao (35' st Zhegrova), McKennie, Yildiz; David (23' st Miretti). A disposizione: Perin, Pinsoglio, Holm, Gatti, Adzic, Kostic, Openda. All.: Spalletti
Hellas Verona (3-5-1-1): Montipò; Edmundsson, Nelsson, Frese; Belghali, Akpa-Akpro, Gagliardini, Bernede (35' st Harroui), Bradaric (26' st Slotsager); Suslov (26' st Lovric); Bowie. A disposizione: Perilli, Toniolo, Sarr, Lirola, Isaac, Cham, Vermesan. All.: Sammarco
Arbitro: Ayroldi
Marcatori: 34' Bowie (H), 16' st Vlahovic (J)
Ammoniti: Gagliardini (H), Frese (H), Locatelli (J), Bernede (H), Harroui (H)
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