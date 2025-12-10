La Juventus cerca riscatto col Pafos: Spalletti punta su Zhegrova

La Juventus, ieri mattina, si è allenata per preparare la gara contro il Pafos. Per Spalletti sono arrivate buone notizie visto che sono recuperati sia Bremer che Rugani, anche se il tecnico ha sottolineato che oggi partiranno dalla panchina: “Io sto aspettando entrambi a braccia aperte. Saranno convocati e andranno in panchina, però non posso dire se potranno giocare. Si tratta di dieci minuti ieri l'altro come tempistiche di allenamento, Rugani ha bisogno di tempo. Domani loro se non entreranno si alleneranno e poi si cercherà di aumentare il minutaggio". Il tecnico di Certaldo ha anche sottolineato che presto potrebbe anche cambiare sistema di gioco: “Ora la squadra la conosco un po' di più, ma le partite sono vicine e fare un allenamento con tutti e 22 che hanno disponibilità di spendere è difficilissimo. Ieri ho avuto chi non ha giocato, oggi uguale ho diviso il gruppo. Difficile vere possibilità di allenarli tutti insieme, ho sempre la disponibilità di 10 giocatori del settore giovanile che sta facendo un lavoro fondamentale. 4-3-3? Il calcio assomiglia sempre meno a questi numeri e sistemi di giochi. Solo in alcuni momenti ci si ritrova dentro i numeri. Ormai quasi tutte le squadre ti vengono addosso forte, c'è una continua deformazione dei sistemi. Avere un difensore di piede destro mi permetterà delle cose, tipo non avere Lloyd a giocare col destro fuori area”.

Spalletti fa mea culpa e pizzica Adzic.

Nel corso della conferenza stampa, alla vigilia della gara contro il Pafos, Spalletti è tornato sulla prestazione della Juventus contro il Napoli: “Su Yildiz io sono convinto che possa ancora tirare fuori ancora di più. Lui ha dei margini di miglioramento incredibili e sono un po' le stesse cose che dicevo a Kvara e può diventare un super top. Tipo domenica che è andato a fare un gol non facile. Ho giocato senza attaccanti ma non per pungolarli, perchè io volevo vincere la partita. Io ero convinto che fosse il sistema giusto, ma non ho avuto il risultato che volevo e ho delle responsabilità. Non ho messo in condizione la squadra per fare il meglio e ho danneggiato la squadra". (Rivolgendosi a Kalulu): Cosa ho detto nell'analisi della partita, non fare casino... Risponde Kalulu: Ci ha detto: "Vi ho danneggiato, non vi ho messo nelle condizioni di fare al meglio". Infine, Spalletti ha spiegato perché non dà continuità ad alcuni giocatori: “È un po' il rido e strillo di cui parlavo prima. A volte modificano quello che è il loro status. Ho avvisato i ragazzi perchè adesso devo forzare di più. David ha bisogno di 5 partite? Pure io avrei bisogno di 5 partite per allenare il Real o il Barcellona e far vedere di che livello sono. Questo vale per qualsiasi giocatore, Adzic? Funziona che tu vai forte a tutti gli allenamenti e dopo due settimane che vai fortissimo io ti do 10 minuti in una partita, la fai bene poi ti do un tempo e così via. No che tu vieni all'allenamento una volta fai in un modo e poi nell'altro e poi dici che hai bisogno di continuità".

Spalletti lancia Zhegrova.

In vista della gara contro il Pafos, c’è già una prima indicazione importante di formazione: Edon Zhegrova partirà titolare. La Juventus è entrata nelle ore decisive di preparazione per la sfida di questa sera, considerata dallo staff tecnico un passaggio fondamentale per dare continuità al percorso intrapreso nelle ultime settimane. In mattinata, alla Continassa, la squadra sosterrà la rifinitura durante la quale Spalletti definirà gli ultimi dettagli tattici. Il tecnico bianconero confermerà il 3-4-2-1: Di Gregorio sarà il portiere, con Kalulu, Kelly e Koopmeiners a comporre la linea difensiva. L’olandese, ormai stabilmente centrale, assicurerà ordine e qualità nel primo possesso. A centrocampo ci saranno Cambiaso e McKennie sulle fasce, mentre Miretti rientrerà dal primo minuto accanto ad uno tra Thuram e Locatelli. Sulla trequarti Zhegrova e Yildiz avranno il compito di dare creatività e movimento tra le linee. Davanti, Jonathan David guiderà l’attacco, incaricato di sfruttare gli spazi che i compagni proveranno a creare alle sue spalle.