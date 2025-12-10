Oggi in TV, in Champions League tocca a Juventus e Napoli: dove vedere le partite
Non mancano le partite da poter seguire in televisione in data odierna, mercoledì 10 dicembre 2025.
Prosegue la due giorni della 6^ giornata di Fase Campionato in Champions League, oggi è la volta di Juventus e Napoli scendere in campo. C'è anche la versione femminile della massima competizione europea per club, ma è pure giorno di Coppa Italia di Serie C. Di seguito tutti i match, con accanto il canale di riferimento sul quale saranno trasmessi.
18.00 Ternana-Union Brescia (Coppa Italia Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 255) e NOW
18.00 Potenza-Crotone (Coppa Italia Serie C) - RAI SPORT, SKY SPORT (canale 256) e NOW
18.00 Pro Vercelli-Latina (Coppa Italia Serie C) - SKY SPORT (canale 257) e NOW
18.00 Ravenna-Renate (Coppa Italia Serie C) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT (canale 258) e NOW
18.45 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
18.45 Villarreal-Copenhagen (Champions League) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 253) e NOW
18.45 Qarabag-Ajax (Champions League) - SKY SPORT (canale 254) e NOW
18.45 Barcellona-Benfica (Champions League femminile) - DISNEY+
18.45 Valerenga-Paris FC (Champions League femminile) - DISNEY+
21.00 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
21.00 Benfica-Napoli (Champions League) - AMAZON PRIME VIDEO
21.00 Juventus-Pafos (Champions League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 252) e NOW
21.00 Real Madrid-Manchester City (Champions League) - TV8, SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 253) e NOW
21.00 Athletic-PSG (Champions League) - SKY SPORT (canale 254) e NOW
21.00 Bruges-Arsenal (Champions League) - SKY SPORT (canale 255) e NOW
21.00 Borussia Dortmund-Bodo/Glimt (Champions League) - SKY SPORT (canale 256) e NOW
21.00 Bayer Leverkusen-Newcastle (Champions League) - SKY SPORT (canale 257) e NOW
21.00 Chelsea-Roma (Champions League femminile) - DISNEY+
21.00 Atletico Madrid-Bayern (Champions League femminile) - DISNEY+
21.00 Manchester United-Lione (Champions League femminile) - DISNEY+
