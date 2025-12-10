Le partite di oggi: il programma di mercoledì 10 dicembre
Altra giornata valida per il sesto turno della fase campionato di Champions League: in campo anche Napoli e Juventus, attese rispettivamente dalle sfide con Benfica (trasferta) e Pafos (casa). Di seguito il programma calcistico di mercoledì 10 dicembre, anche per quanto riguarda il calcio femminile:
EUROPA — Champions League (Prima fase)
18:45 Qarabag vs Ajax
18:45 Villarreal vs FC Copenhagen
21:00 Ath. Bilbao vs PSG
21:00 Benfica vs Napoli
21:00 Club Brugge vs Arsenal
21:00 Dortmund vs Bodo/Glimt
21:00 Juventus vs Pafos
21:00 Leverkusen vs Newcastle
21:00 Real Madrid vs Manchester City
EUROPA — Champions League Femminile (Prima fase)
18:45 Barcellona D vs Benfica D
18:45 Vålerenga D vs Paris FC D
21:00 Atletico Madrid D vs Bayern D
21:00 Chelsea D vs Roma D
21:00 Manchester Utd D vs Lyon D
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.