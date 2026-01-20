Lazio-Como 0-3: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini (19’ st Lazzari); Belahyane, Cataldi (8’ st Rovella), Taylor (40’ st Dele-Bashiru sv); Cancellieri 5 (8’ st Isaksen), Ratkov (8’ st Noslin), Zaccagni. A disp.: Mandas, Furlanetto, Pedro, Tavares, Hysaj, Provstgaard, Farcomeni. All.: Sarri
Como (4-3-2-1): Butez; Smolcic (1’ st Posch), Ramon, Diego Carlos, Valle; Caqueret (22’ st Sergi Roberto), Perrone, Da Cunha; Jesus Rodriguez (36’ st Kuhn), Nico Paz (36’ st Douvikas); Baturina (29’ st Vojvoda). A disp.: Tornqvist, Vigorito, Kempf, Dossena, Alberto Moreno, Le Borgne, Van der Brempt, Cerri. All.: Fabregas
Arbitro: Fabbri
Marcatori: 2’ Baturina (C), 24’, 4’ st Nico Paz (C)
Ammoniti: Zaccagni (L), Smolcic (C), Romagnoli (L), Cataldi (L), Pellegrini (L), Posch (C), Valle (C)
