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Barcellona-Real Madrid in chiaro e in diretta, dove vedere la partita in TV

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Redazione TMW
Oggi alle 06:27Altre Notizie
autore Redazione TMW
25.10.2026 06:27Altre Notizie
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Barcellona-Real Madrid, 90 minuti di fuoco che paralizzano la Spagna e che gli sportivi italiani potranno godersi in diretta, scegliendo tra il flusso digitale per gli abbonati di DAZN e la grande serata gratuita in chiaro su Italia 1
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Imago/Image Sport

L'attesa è finita e i riflettori di tutto il mondo calcistico si accendono questa sera sullo Spotify Camp Nou per il primo, storico capitolo stagionale del Clásico spagnolo. Barcellona e Real Madrid si sfidano in una notte che profuma già di snodo cruciale per la conquista della LaLiga. Per gli appassionati italiani la sorpresa è straordinaria, la supersfida delle ore 21 non sarà visibile soltanto in streaming per gli abbonati, ma sarà trasmessa in diretta e completamente gratis in chiaro in tv.
Merito della rinnovata partnership strategica tra Mediaset e DAZN, che prevede la trasmissione in co-esclusiva in chiaro di sei grandi big match del campionato spagnolo per la stagione 2026-2027.
La sfida di stasera rappresenta il debutto di lusso di questo accordo di sublicenza.

Come vederla gratis in chiaro in TV e Streaming su Mediaset

Per chi desidera godersi lo spettacolo comodamente sul divano senza alcun costo, il canale di riferimento è Italia 1. Il collegamento in diretta dallo stadio comincerà alle ore 20:45 con un ampio pre-partita dedicato alle ultime notizie dal campo e allo studio delle formazioni.
La squadra di Mediaset schiera le sue firme migliori, la telecronaca del match è affidata alla voce di Riccardo Trevisani, accompagnato dal commento tecnico e dall'esperienza sul campo dell'ex centrocampista della Fiorentina e dell'Inter, Borja Valero.
Per chi si trova fuori casa o preferisce i dispositivi mobili, l'evento sarà visibile in live streaming gratuito sulla piattaforma Mediaset Infinity e sul sito di SportMediaset.

La copertura su DAZN per gli abbonati

La partita mantiene ovviamente la sua collocazione naturale su DAZN, la piattaforma streaming che detiene i diritti completi della LaLiga EA Sports in Italia. Tutti gli abbonati ai piani compatibili potranno accedere alla diretta semplicemente sintonizzandosi sulla pagina dell'evento tramite Smart TV, smartphone, tablet o PC.
Anche la copertura di DAZN prevede contenuti speciali a ridosso del calcio d'inizio, offrendo l'analisi tattica d'avanguardia a cui la piattaforma ha abituato i suoi utenti e la possibilità di rivedere il match on-demand nei giorni successivi. Che si scelga l'emozione in chiaro delle frequenze Mediaset o il flusso digitale di DAZN, l'appuntamento di stasera è di quelli da segnare col circoletto rosso, Hansi Flick contro il Real Madrid, il talento di Yamal contro il pragmatismo della capitale, per novanta minuti che si preannunciano indimenticabili.

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