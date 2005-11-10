AZ Alkmaar-Juventus 1-2: il tabellino della gara
autore
Alessio De Silvestro
Alessio De Silvestro
ieri alle 23:03Altre Notizie
autore Alessio De Silvestro
05.11.2026 23:03Altre Notizie
TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Ecco di seguito il tabellino della gara:
AZ Alkmaar (4-3-3): De Busser; Kasius (63’ Dijkstra), Goes (63’ Clasie), Schouten (23’ Hoedt), De Wit; Kwakman, Byskov (63’ Smit), P. Koopmeiners; Stengs (73’ Oufkir), Meerdink, Daal. A disp.: Owusu-Oduro, Verhulst, Maikuma, Chavez, Kovacs, Bouziane, Ichihara. All: Echteld
Juventus (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Gatti (79’ Bremer), Lucumi, Kelly; T. Koopmeiners, Sarr; Cambiaso (60’ Cabal), Woltemade (78’ Ekhator), Alajbegovic (60’ Boga); Kolo Muani (85’ Douglas Luiz). A disp.: Pinsoglio, Neto, Owusu, Pagnucco, Elimoghale, Merola. All: Spalletti
Arbitro: Sylwestrzak
Marcatori: 19’ T. Koopmeiners (J), 37’ Kolo Muani (J), 88’ Meerdink (A)
Ammoniti: Hoedt (A), Cambiaso (J), Ekhator (J), Cabal (J)
Articoli correlati
L'incredibile controsenso post derby di Milan e Inter. Amorim e la doppia faccia insospettabile: bene in Serie A, disastro in Europa. La terza risposta della Juve su Spalletti: Rennes, Napoli e AZ, la squadra è con lui. Anche grazie a Carnevali
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 5 novembre
Ranking UEFA, corsa al 5° posto Champions: Italia, il giovedì di coppa non ha aiutato
Emiliano Uria: "Juve, secondi tempi da migliorare. Bravo Meerdink. Stam vuole allenare, Barreal uomo mercato"
Altre notizie Altre Notizie
Oggi
Ieri
23:56 Altre Notizie
Foschi non diffamò Balata. Il Tribunale di Roma assolve l'ex direttore sportivo rosanero
23:54 Altre Notizie
Conference League, il tecnico del Kairat Almaty: "L'1-1 contro l'Atalanta vale una vittoria"
23:42 Altre Notizie
Udinese a Venezia con il dubbio Davis. Per l'esordio Zanetti recupera Solet in difesa
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi