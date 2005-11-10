Le partite di oggi: il programma di venerdì 6 novembre
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Giacomo Iacobellis
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Oggi alle 04:30Altre Notizie
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06.11.2026 04:30Altre Notizie
Tutti gli appuntamenti calcistici da seguire nelle prossime ore in Italia e all'estero: in Serie A c'è l'anticipo dell'11° turno.
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Dalla Serie A alla Premier League, passando per Bundesliga, Ligue 1 e Liga, senza dimenticare gli impegni delle altre categorie italiane. Sono numerosi gli appuntamenti calcistici di questo venerdì 6 novembre, con Venezia-Udinese e Ascoli-Palermo sotto la lente d'ingrandimento nel nostro Paese.
Ligue 1 – Francia
20:45 – Tolosa-Strasburgo
Bundesliga – Germania
20:30 – Amburgo-Borussia Mönchengladbach
Premier League – Inghilterra
21:00 – Everton-Coventry
Serie A – Italia
20:45 – Venezia-Udinese
Serie B – Italia
20:30 – Ascoli-Palermo
Serie C – Girone A
20:30 – Alcione Milano-Lumezzane
20:30 – Brescia-Arzignano
Eredivisie – Olanda
20:00 – Willem II-Zwolle
Liga Portugal – Portogallo
21:45 – Famalicão-Arouca
LaLiga – Spagna
21:00 – Siviglia-Alavés
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