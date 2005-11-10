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Le partite di oggi: il programma di venerdì 6 novembre

Giacomo Iacobellis
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Giacomo Iacobellis
Oggi alle 04:30Altre Notizie
06.11.2026 04:30Altre Notizie
Fonti preferite
Tutti gli appuntamenti calcistici da seguire nelle prossime ore in Italia e all'estero: in Serie A c'è l'anticipo dell'11° turno.
FotoTUTTOmercatoWEB

Dalla Serie A alla Premier League, passando per Bundesliga, Ligue 1 e Liga, senza dimenticare gli impegni delle altre categorie italiane. Sono numerosi gli appuntamenti calcistici di questo venerdì 6 novembre, con Venezia-Udinese e Ascoli-Palermo sotto la lente d'ingrandimento nel nostro Paese.

Ligue 1 – Francia

20:45 – Tolosa-Strasburgo

Bundesliga – Germania

20:30 – Amburgo-Borussia Mönchengladbach

Premier League – Inghilterra

21:00 – Everton-Coventry

Serie A – Italia

20:45 – Venezia-Udinese

Serie B – Italia

20:30 – Ascoli-Palermo

Serie C – Girone A

20:30 – Alcione Milano-Lumezzane
20:30 – Brescia-Arzignano

Eredivisie – Olanda

20:00 – Willem II-Zwolle

Liga Portugal – Portogallo

21:45 – Famalicão-Arouca

LaLiga – Spagna

21:00 – Siviglia-Alavés

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