Oggi in TV, dove vedere Cagliari-Lecce e la Serie C

Non manca il calcio da poter seguire in televisione in data odierna, lunedì 16 febbraio 2026.

La 25^ giornata di Serie A termina con la sfida dell'Unipol Domus tra Cagliari e Lecce, ma non c'è solo la massima divisione da poter seugire: in campo anche la Serie C, oltre ad alcuni tornei internazionali come Liga spagnola e FA Cup. Di seguito tutte le partite di oggi, con a fianco orario del fischio d'inizio e canale sul quale è possibile assistervi.

20.30 Pergolettese vs Union Brescia (Serie C) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 252) e NOW

20.30 Ospitaletto vs Inter U23 (Serie C) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 253) e NOW

20.30 Pineto vs Ternana (Serie C) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT (canale 254) e NOW

20.30 Vis Pesaro vs Campobasso (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

20.30 Cittadella vs Renate (Serie C) - SKY SPORT (canale 256) e NOW

20.30 Macclesfield vs Brentford (FA Cup) - DAZN e DISCOVERY+

20.30 Real Sociedad II vs Malaga (Segunda Division) - DAZN

20.45 Cagliari vs Lecce (Serie A) - DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

21.00 Girona vs Barcellona (Liga) - DAZN