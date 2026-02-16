Le partite di oggi: il programma di lunedì 16 febbraio
C'è tanto calcio giocato anche in data odierna, lunedì 16 febbraio 2026.
Si completa la 25^ giornata di Serie A con il monday night tra Cagliari e Lecce, in campo però si scende anche per i primi due gironi della Serie C. E non solo, si gioca pure in Spagna e in Inghilterra, per i sedicesimi di finale di FA Cup. Di seguito tutti i principali appuntamenti di oggi, con le partite che a fianco hanno l'orario del rispettivo calcio d'inizio.
Serie A (25^ giornata)
20:45 – Cagliari vs Lecce
Serie C – Girone A (27^ giornata)
20:30 – Cittadella vs Renate
20:30 – Ospitaletto vs Inter U23
20:30 – Pergolettese vs Brescia
Serie C – Girone B (27^ giornata)
20:30 – Pineto vs Ternana
20:30 – Vis Pesaro vs Campobasso
LaLiga (24^ giornata)
21:00 – Girona vs Barcellona
FA Cup (Sedicesimi di finale)
20:30 – Macclesfield vs Brentford
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.