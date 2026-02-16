Le partite di oggi: il programma di lunedì 16 febbraio

C'è tanto calcio giocato anche in data odierna, lunedì 16 febbraio 2026.

Si completa la 25^ giornata di Serie A con il monday night tra Cagliari e Lecce, in campo però si scende anche per i primi due gironi della Serie C. E non solo, si gioca pure in Spagna e in Inghilterra, per i sedicesimi di finale di FA Cup. Di seguito tutti i principali appuntamenti di oggi, con le partite che a fianco hanno l'orario del rispettivo calcio d'inizio.

Serie A (25^ giornata)

20:45 – Cagliari vs Lecce

Serie C – Girone A (27^ giornata)

20:30 – Cittadella vs Renate

20:30 – Ospitaletto vs Inter U23

20:30 – Pergolettese vs Brescia

Serie C – Girone B (27^ giornata)

20:30 – Pineto vs Ternana

20:30 – Vis Pesaro vs Campobasso

LaLiga (24^ giornata)

21:00 – Girona vs Barcellona

FA Cup (Sedicesimi di finale)

20:30 – Macclesfield vs Brentford