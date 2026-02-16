1926 nascono Napoli e Fiorentina, la Zecca le celebra con due monete da 5 euro

Cento anni di Napoli e Fiorentina, la Zecca conia le monete d’argento da 5 euro: ecco come sono

Due monete celebrative per i centenari di Napoli e Fiorentina con dettagli esclusivi e presenza legale dal 2026

Due centenari calcistici festeggiati con una moneta speciale, una per squadra. Per i cento anni dell’Ssc Napoli e dell’Ac Fiorentina, l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato consegnerà al ministero dell’Economia due valute in argento, ognuna con il logo della società calcistica di Serie A e la rappresentazione della città, dal valore di cinque euro.

Tutti dettagli riportati in due decreti, in cui viene «autorizzata l’emissione della moneta», che sono entrati in Gazzetta ufficiale il 7 febbraio 2026.

I “compleanni” veri e propri saranno ad agosto per entrambe le società - il Napoli l’1 agosto; la Fiorentina il 29 agosto - ma entrambe le monete avranno «corso legale a decorrere dal 9 febbraio 2026». Come si legge nel quarto articolo di entrambi i testi, il «contingente e le modalità di cessione» delle valute saranno stabilite con successivi provvedimenti.

Come sarà la moneta del Napoli

Intanto, però, sono note tutte le informazioni. Compresa l’autrice: Silvia Petrassi. Si tratta di monete in versione «proof con elementi colorati, millesimo 2026, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri». Saranno larghe 32 millimetri e con un peso di 18 grammi (tolleranza massima del 5 per cento).

Dalla parte del dritto, quindi la “testa” della moneta, è raffigurato al centro lo stemma ufficiale del Napoli. Nel giro in alto è posta la scritta «REPUBBLICA ITALIANA», mentre nel giro in basso è posta la scritta «SSC NAPOLI». Sulla sinistra e sulla destra sono poste le due date (1926 e 2026).

Dall’altra, il rovescio, in primo piano è raffigurata una veduta della città di Napoli con il Vesuvio e dello stadio Maradona. In alto sono posti il valore nominale «5 EURO» e la «R» identificativa della Zecca di Roma. In basso è posta la firma dell’autore «PETRASSI». Tra gli ultimi dettagli, il decreto aggiunge la zigrinatura continua del bordo e la presenza di elementi colorati.﻿

Come sarà la moneta della Fiorentina

Nulla cambia dal punto di vista delle dimensioni e dei materiali per la moneta celebrativa della società viola. Anche l’autrice è sempre Silvia Petrassi. È diversa, ovviamente, la raffigurazione.

La valuta riporta, davanti, il giglio, simbolo della squadra di calcio. Nel giro in alto è posta la scritta «REPUBBLICA ITALIANA». In basso sono poste la scritta «FIORENTINA» e, subito sotto, le due date 1926 e 2026.

Dall’altra parte, è presente in primo piano una veduta della città di Firenze, con una nuvola nel cielo. In alto è posto il valore nominale «5 EURO». A destra è posta la «R» identificativa della Zecca di Roma. In basso è posta la firma dell’autore «PETRASSI».