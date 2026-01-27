Lutto nel calcio, morto l'ex portiere Diego Ruspantini

Una tragedia improvvisa ha colpito Porto Recanati: Diego Ruspantini, 46 anni, è stato trovato senza vita nella sua abitazione dopo un malore accusato poco dopo cena. La moglie lo ha rinvenuto privo di sensi e, nonostante l’immediato intervento del 118, per lui non c’è stato nulla da fare. Secondo i sanitari, il decesso sarebbe riconducibile a cause naturali.⁣

⁣⁣

Nato a Loreto il 25 ottobre 1979, Ruspantini era una figura molto conosciuta nel calcio marchigiano.

Portiere di grande esperienza, aveva difeso i pali di Monturanese in Serie D e di Cingolana, Osimana, Fermana, Biagio Nazzaro, Camerano e Anconitana in Eccellenza. Terminata la carriera, era diventato preparatore dei portieri del Porto Recanati, ruolo in cui metteva a disposizione dei giovani la sua serenità e competenza.⁣

⁣⁣

La notizia ha suscitato profonda commozione: numerosi messaggi sui social lo ricordano come uomo corretto e appassionato. Tra i più toccanti quello del portiere Alessandro Tomba: «Ci mancherai… eri l’icona del portiere, mille battaglie e mille sfide… vola amico mio».