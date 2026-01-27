Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Calciomercato, a Roma torna la gran chiusura Adicosp: protagonista anche il direttore di TMW

Ivan Cardia
Oggi alle 12:36Altre Notizie
Ivan Cardia

Non solo a Milano. Come da tradizione ormai, gli ultimi giorni di calciomercato vedranno anche Roma protagonista di un grande evento. La tre giorni di chiusura invernale del calciomercato, organizzata da ADICOSP Associazione Direttori e Collaboratori Sportivi, in collaborazione con Ypsilon Studio presso l’hotel Cardo Roma Autograph Collection di Roma sarà infatti un’opportunità per gli operatori per confrontarsi sulle tematiche legate al mondo del calcio e non solo come: impiantistica sportiva, empowerment femminile, primo soccorso, diritto sportivo, sostenibiltà, comunicazione, innovazione, futuro e temi legati ai giovani, bullismo e disagio giovanile. Si alterneranno sul palco professionisti, dirigenti, e rappresentanti delle istituzioni: il direttore di TuttoMercatoWeb, Niccolò Ceccarini, ma anche Pietro Lo Monaco, Stefano Antonelli, Sebino Nela, Raffaele Auriemma, Betti Bavagnoli, Sen.Marco Lombardo, Sen. Guido Liris, Marco Lollobrigida, Simona Rolandi, On. Svetlana Celli, Marco Bellinazzo e Paolo Petrecca, Sen. Scurria.

“Il calciomercato organizzato da ADICOSP a Roma, ha intrapreso sin da subito un percorso di sviluppo, inserendo alla chiusura le tematiche più importanti per tutte le figure professionali del calcio, mantenendo e arricchendo la storicità della trattativa nata già negli Anni Cinquanta con il principe palermitano Raimondo Lanza di Trabia – afferma il Presidente Alfonso Morrone – la chiusura del calciomercato deve essere l’occasione per promuovere, sviluppare, condividere idee, esperienze e progetti come se fosse un vero e proprio hub di innovazione, formazione e cultura non solo del mondo del calcio”.

“Il Salottino” - Il nuovo format social del Calciomercato
Da questa edizione non saranno solo i molteplici Panel organizzati a dar voce agli ospiti del Calciomercato bensì un nuovo format social “Il Salottino”. Attraverso interviste, challenge e momenti fuori dal formale renderemo protagonisti tantissimi ospiti, volti noti, influencer e personaggi televisivi del mondo del calcio come: Dario Marcolin, Marco Amelia, Sofia Oranges, Stefano Pantano, Federico Marconi, Emanuele Propizio, Leonardo Bocci e tanti altri. La giusta atmosfera: Il Calciomercato tra maglie da gioco e cimeli. Il Calciomercato di Roma da sempre vicino ai tifosi e ai più appassionati. L’ingresso libero (tranne nelle zone adibite alle trattative) permetterà a bambini e adulti di intrattenersi attraverso i vari corner e le esposizioni di maglie da gara e cimeli sportivi raccolti da Adicosp.

Le aree del Calciomercato International Transfer Market 2025-2026 adibite alle trattative resteranno aperte:
• Giovedì 29 gennaio dalle ore 10:30 alle ore 19;
• Venerdì 30 Gennaio dalle ore 10:30 alle ore 19:
• Lunedì 2 febbraio dalle ore 10:30 alle ore 20 (termine ultimo trasferimenti).

Il programma completo degli eventi del Calciomercato International Transfer Market 2025-2026 sarà disponibile a breve sul sito ufficiale www.adicosp.it attualmente è visionarie sui profili social di ADICOSP e INTERNATIONAL TRANSFER MARKET.

