Atalanta-Cagliari 4-0: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Atalanta (3-4-2-1): Sportiello; Djimsiti (15’ st Brescianini), Hien, Kolasinac (15’ st Ahanor); Bellanova (29’ st Bernasconi), de Roon, Pasalic, Zalewski; De Ketelaere (15’ st Samardzic), Sulemana (21’ Maldini); Scamacca. A disp.: Carnesecchi, Rossi, Kossounou, Musah, Lookman, Ederson, Scalvini, Krstovic. All.: Palladino
Genoa (3-5-2): Siegrist; Norton Cuffy (33’ st Venturino), Otoa, Vasquez; Ellertson, Frendrup (25’ st Onana), Stanciu (25’ st Cuenca), Masini, Fini; Carboni (1’ st Marcandalli), Ekhator (25’ st Ekuban). A disp.: Leani, Sommariva, Thorsby, Martin, Ostigard, Vitinha, Messias, Colombo. All.: De Rossi
Arbitro: Perri
Marcatori: 19’ Djimsiti, 9’ st de Roon, 37’ st Pasalic, 45’+1’ st Ahanor
Espulsi: Fini (G)
