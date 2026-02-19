Fonseca, la rivincita al Lione dopo il flop al Milan: "Sento che possiamo vincere qualcosa"

Con 13 vittorie consecutive in tutte le competizioni, il Lione sta attraversando un momento magico. Una striscia positiva che spinge l'ex allenatore del Milan - esonerato poco più di un anno fa - Paulo Fonseca a mostrarsi a petto in fuori, aspirando persino alla conquista di un trofeo questa stagione. Al momento la sua squadra occupa il terzo posto in Ligue 1 ed è ancora in corsa sia in Coppa di Francia che in Europa League. "Sento di sì", ha confidato nell'intervista rilasciata ai canali ufficiali del club francese alla domanda se sia possibile vincere qualcosa nel 2025/26.

"Non lo so, è molto difficile, davvero difficile. In Ligue 1, dove sono alla mia quarta stagione, questo è l'anno più competitivo. Ma credo molto in questo gruppo di lavoro, nell'ambizione, nel metodo e nella voglia che hanno di migliorare", ha ribadito Fonseca, ringalluzzito anche dall'arrivo clamoroso - seppur in prestito - di Endrick dal Real Madrid.

"Non so in quale competizione, ma sento che abbiamo un gruppo con grande ambizione e che possiamo essere la sorpresa di questo campionato", ha proseguito il tecnico portoghese. "Non dobbiamo dimenticare come abbiamo iniziato la stagione e tutte le limitazioni che abbiamo avuto. Siamo in un ottimo momento, tutti riconoscono il valore del Lione attuale, ma la cosa più importante è la fine della stagione. Credo che alla fine potremo essere una sorpresa".

Fonseca ha poi parlato del suo futuro, fermo restando il contratto con l'OL valido fino al 2027: "Ho ancora un anno di contratto e sarò qui, sono felice, molto, molto felice. Rinnovo? Per me ora questo non è importante. Abbiamo un rapporto buono e trasparente. Se avremo questa intenzione, avremo tempo per parlarne. Non sono affatto preoccupato per il rinnovo, sono totalmente concentrato sulla squadra e sul finale di stagione, ma tutti sanno che qui sto bene. Sappiamo anche che siamo tutti ambiziosi, e non conosciamo il futuro".