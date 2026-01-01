Crystal Palace, pronta una maxi offerta per Strand Larsen. Ma non sarà l'erede di Mateta

Nonostante in questa stagione il suo rendimento sia stato inferiore a quello dello scorso anno – sei gol in 25 presenze contro le 14 reti in 38 gare – per Jorgen Strand Larsen e il Wolverhampton è in arrivo una proposta importante e difficile da rifiutare. Secondo quanto si legge su The Athletic il Crystal Palace avrebbe pronti 50 milioni di sterline per ingaggiare l’attaccante norvegese.

La formazione londinese ha infatti alzato il pressing nelle ultime 25 ore e sarebbe a un passo dal presentare la prima offerta formale per il classe 2000. Un’operazione che non è legata però alla possibile partenza di Jean-Phillipe Mateta, cercato in questo mercato fra le altre anche dalla Juventus in Italia. L’acquisto del centravanti nordico infatti è indipendente dal futuro del franco-congolese in rossoblù.

Dopo aver speso 35 milioni per l’ingaggio di Brennan Johnson dal Tottenham a inizio gennaio dunque il Crystal Palace è pronto a infrangere un altro record di spesa con l’ingaggio di Stand Larsen per rinforzare il reparto offensivo.