Mondiali 2026, Trump: "Da bambino vidi Pelè giocare, uno dei migliori"

Tycoon ringrazia Messico e Canada per cooperazione eccezionale

(ANSA) - WASHINGTON, 05 DIC - Donald Trump ha ringraziato i leader di Canada e Messico per la "straordinaria" cooperazione in vista dei Mondiali 2026. Parlando sul palco del Kennedy Center con la presidente messicana Claudia Sheinbaum e il premier canadese Mark Carney il presidente ha ricordato di aver visto Pele' giocare "quando era bambino" e di aver pensato che "era uno dei migliori". (ANSA).