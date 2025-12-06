Mondiali 2026, Trump: "Da bambino vidi Pelè giocare, uno dei migliori"
Tycoon ringrazia Messico e Canada per cooperazione eccezionale
(ANSA) - WASHINGTON, 05 DIC - Donald Trump ha ringraziato i leader di Canada e Messico per la "straordinaria" cooperazione in vista dei Mondiali 2026. Parlando sul palco del Kennedy Center con la presidente messicana Claudia Sheinbaum e il premier canadese Mark Carney il presidente ha ricordato di aver visto Pele' giocare "quando era bambino" e di aver pensato che "era uno dei migliori". (ANSA).
11:05
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
