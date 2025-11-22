Napoli-Atalanta 3-1: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Napoli (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani (19' st Juan Jesus), Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Gutierrez (24' st Mazzocchi); Lang (24' st Elmas), Højlund (30' st Lucca, Neres (24' st Politano).
Allenatore: Conte
Atalanta (3-4-3): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor (1' st Kossounou); Bellanova, Ederson, de Roon, Zappacosta (17' st Zalewski); Pasalic (1' st Scamacca), Lookman (37' st Maldini); De Ketelaere (32' st Samardzic).
Allenatore: Palladino
Arbitro: Di Bello
Marcatori: 17', 38' Neres (N), 45' Lang (N), 8' st Scamacca (A)
Ammoniti: De Roon (A), Zappacosta (A), Juan Jesus (N)
