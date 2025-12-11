Oggi in TV, dove vedere le partite di Bologna, Roma e Fiorentina
Non mancano le partite da poter seguire in televisione in data odierna, giovedì 11 dicembre 2025.
Serata di Europa League e Conference, con tre squadre di Serie A in campo: alle 18.45 esordisce la Fiorentina, in serata tocca poi alla Roma e al Bologna. Di seguito tutto il calcio in tv di oggi, con accanto a ogni match il canale di riferimento.
18.45 Diretta Gol Europa e Conference League - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
18.45 Fiorentina - Dinamo Kiev (Conference League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 252) e NOW
18.45 Utrecht - Nottingham Forest (Europa League) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 253) e NOW
18.45 Ferencvaros - Rangers (Europa League) - SKY SPORT (canale 254) e NOW
18.45 Nizza - Braga (Europa League) - SKY SPORT (canale 255) e NOW
21.00 Diretta Gol Europa e Conference League - SKY SPORT (canale 251) e NOW
21.00 Celtic - Roma (Europa League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 252) e NOW
21.00 Celta - Bologna (Europa League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 253) e NOW
21.00 Basilea - Aston Villa (Europa League) - TV8, SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 254) e NOW
21.00 Friburgo - Salisburgo (Europa League) - SKY SPORT (canale 255) e NOW
21.00 Lione - Go Ahead Eagles (Europa League) - SKY SPORT (canale 256) e NOW
