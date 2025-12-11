Le partite di oggi: il programma di giovedì 11 dicembre
Non manca certo il calcio giocato nella giornata odierna, di giovedì 11 dicembre 2025.
Archiviata la due giorni di Champions League, tocca adesso a Europa League e Conference. Per la Serie A scendono in campo Bologna, Roma e Fiorentina, di seguito tutte le partite con a fianco il relativo orario del fischio di inizio.
Europa League – Fase campionato
18:45 – Din. Zagabria – Betis
18:45 – Ferencvaros – Rangers
18:45 – Ludogorets – PAOK
18:45 – Midtjylland – Genk
18:45 – Nizza – Braga
18:45 – Stoccarda – M. Tel Aviv
18:45 – Sturm Graz – Stella Rossa
18:45 – Utrecht – Nottingham
18:45 – Young Boys – Lilla
21:00 – Basilea – Aston Villa
21:00 – Brann – Fenerbahce
21:00 – Celta Vigo – Bologna
21:00 – Celtic – Roma
21:00 – FC Porto – Malmo FF
21:00 – FCSB – Feyenoord
21:00 – Friburgo – Salzburg
21:00 – Lione – G.A. Eagles
21:00 – Panathinaikos – Plzen
Conference League – Fase campionato
18:45 – Breidablik – Shamrock Rovers
18:45 – Drita – Alkmaar
18:45 – Fiorentina – Dyn. Kyiv
18:45 – Hacken – AEK Larnaca
18:45 – Jagiellonia – Vallecano
18:45 – Noah – Legia
18:45 – Samsunspor – AEK
18:45 – Shkendija – Slovan Bratislava
18:45 – Univ. Craiova – Sparta Praga
21:00 – Aberdeen – Strasburgo
21:00 – Hamrun – Shakhtar
21:00 – KuPS – Lausanne
21:00 – Lech – Magonza
21:00 – Lincoln – Sigma Olomouc
21:00 – Rakow – Zrinjski
21:00 – Rijeka – Celje
21:00 – Shelbourne – Crystal Palace
21:00 – SK Rapid – Omonia
