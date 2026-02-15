Napoli-Roma 2-2: il tabellino della gara
TUTTO mercato WEB
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani (25’ st Alisson Santos), Buongiorno; Gutierrez, Elmas (34’ st Gilmour), Lobotka, Spinazzola (25’ st Olivera); Politano (40’ st Mazzocchi), Vergara (34’ st Giovane); Hojlund. A disp.: Meret, Contini, Lukaku. All.: Conte
Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Cristante, Pisilli (20’ st El Aynaoui), Wesley (27’ st Tsimikas); Pellegrini (20’ st Venturino), Zaragoza (1’ st Soulé); Malen (27’ st Robinio Vaz). A disp.: Gollini, De Marzi, Ziolkowski, Rensch, Angelino, Della Rocca. All.: Gasperini
Arbitro: Colombo
Marcatori: 7’, 71’ rig. Malen (R), 40’ Spinazzola (N), 82’ Alisson Santos (N)
Ammoniti: Rrahmani (N), Mancini (R)
Articoli correlati
Arbitri, tutti i segreti dello scandalo La Penna. Rocchi via, arriva Orsato: ecco i piani del presidente squalificato Zappi. Aria di scissione. Gravina-Elkann, dura protesta. Il Var cambia, prova Tv contro i simulatori. Napoli, addio scudetto. Roma q
Altre notizie Altre Notizie
Editoriale di Enzo Bucchioni Arbitri, tutti i segreti dello scandalo La Penna. Rocchi via, arriva Orsato: ecco i piani del presidente squalificato Zappi. Aria di scissione. Gravina-Elkann, dura protesta. Il Var cambia, prova Tv contro i simulatori. Napoli, addio scudetto. Roma q
Le più lette
1 Arbitri, tutti i segreti dello scandalo La Penna. Rocchi via, arriva Orsato: ecco i piani del presidente squalificato Zappi. Aria di scissione. Gravina-Elkann, dura protesta. Il Var cambia, prova Tv contro i simulatori. Napoli, addio scudetto. Roma q
Ora in radio
09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile