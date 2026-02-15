Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Napoli-Roma 2-2: il tabellino della gara

Napoli-Roma 2-2: il tabellino della gara
© foto di www.imagephotoagency.it
ieri alle 23:00Altre Notizie
Alessio De Silvestro

Ecco di seguito il tabellino della gara:

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani (25’ st Alisson Santos), Buongiorno; Gutierrez, Elmas (34’ st Gilmour), Lobotka, Spinazzola (25’ st Olivera); Politano (40’ st Mazzocchi), Vergara (34’ st Giovane); Hojlund. A disp.: Meret, Contini, Lukaku. All.: Conte

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Cristante, Pisilli (20’ st El Aynaoui), Wesley (27’ st Tsimikas); Pellegrini (20’ st Venturino), Zaragoza (1’ st Soulé); Malen (27’ st Robinio Vaz). A disp.: Gollini, De Marzi, Ziolkowski, Rensch, Angelino, Della Rocca. All.: Gasperini

Arbitro: Colombo

Marcatori: 7’, 71’ rig. Malen (R), 40’ Spinazzola (N), 82’ Alisson Santos (N)

Ammoniti: Rrahmani (N), Mancini (R)

RILEGGI LA DIRETTA TESTUALE DI TMWASCOLTA TMW RADIO
