Parma-Hellas Verona 2-1: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Parma (3-5-2): Corvi; Delprato, Circati, Valenti (46' Ondrejka); Britschgi, Bernabé, Keita (62' Nicolussi Caviglia), Sorensen (70' Oristanio), Valeri; Strefezza (90'+5' Ordoñez), Pellegrino. All.: Cuesta
Hellas Verona (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Edmundsson; Belghali (20' J.D. Akpa Akpro), Niasse (79' Serdar), Al-Musrati, Harroui (79' Slotsager), Bradaric; Bowie (62' A. Sarr), Orban. All.: Sammarco
Arbitro: Pairetto
Marcatori: 4' Bernabé (P), 43' rig. Harroui (H), 90'+3' Pellegrino (P)
Ammoniti: Circati (P), Valenti (P), Akpa Akpro (H)
Espulsi: Orban (H)
