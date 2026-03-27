Lo sfogo social di lady Lautaro: "Non fatevi ingannare dalla vita perfetta degli influencer"

Sfogo social per Agustina Gandolfo, moglie del capitano dell’Inter, Lautaro Martinez. Via Instagram la donna, che insieme al giocatore ha aperto negli anni scorsi un ristorante in centro a Milano, ha scritto un messaggio lontano dalla vita patinata che tutti immaginano: “Oggi la mia giornata non è stata instagrammabile, né piena di impegni. Sono giorni che non dormo bene, sono senza energie, non ho voglia di allenarmi, ho diverse cose in sospeso che dovrei risolvere oggi e non ho ancora toccato nulla.

Ho pranzato con quello che i miei figli hanno lasciato ieri sera, direttamente da un contenitore. E va bene così. Non lasciatevi ingannare dalla vita perfetta ed esteriore che molti famosi e influencer mostrano sui social. Ci sono un sacco di cose che non si vedono. E anche la realtà va bene”.

Il messaggio è piaciuto a chi segue Agus su Instagram: tantissimi i messaggi di sostegno, ricondivisi da lady Lautaro - il cui account vanta 1,6 milioni di follower - nelle stories successive.