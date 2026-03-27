Hellas, giornata speciale per Bradaric, Popovic e Anghileri: visita al reparto di Oncoematologia Pediatrica
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Giornata speciale per Domagoj Bradarić, Andrej Popovic e Federica Anghileri. L’esterno del Verona, il difensore della Primavera dell’Hellas e la centrocampista della squadra femminile scaligera insieme ai volontari di ABEO, hanno fatto visita ai bambini del reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale di Borgo Trento, portando uova di cioccolato e tanti regali.
Una mattinata speciale, scrive il club sui proprio canali ufficiali, che ha donato ai piccoli pazienti momenti di spensieratezza e tanti sorrisi.
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