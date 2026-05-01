Pisa-Lecce 1-2: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Pisa (3-5-2): Semper; Caracciolo, Canestrelli, Bozhinov (36' st Durosinmi); Leris, Akinsanmiro (36' st Cuadrado), Aebischer, Isak Vural (25' st Piccinini), Angori (19' st Touré); Moreo, Stojilkovic (25' st Meister). A disposizione: Nicolas, Scuffet, Højholt, Iling-Junior, Stengs, Coppola, Calabresi, Loyola, Raul Albiol, Lorran. All.: Hiljemark.
Leccd (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Ngom; Pierotti (48' st Gandelman), Cheddira (25' st Camarda), Banda (25' st Jean). A disposizione: Früchtl, Samooja, Ndaba, Alex Sala, Stulic, N'Dri, Perez, Helgason, Gandelman, Gorter, Marchwinski, Kovac. All.: Di Francesco
Arbitro: Doveri
Marcatori: 8' st Banda (L), 12' st Leris (P), 20' st Cheddira (L)
Ammoniti: Caracciolo (P), Aebischer (P), Cheddira (L), Durosinmi (P), Pierotti (L), Meister (P)
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