Juventus, istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strage dell'Heysel
Ultim'ora importante, quella che apprendiamo direttamente dai canali ufficiali del Parlamento italiano. "Nella seduta 29 aprile 2026 la VII Commissione Cultura della Camera dei deputati ha approvato, in sede legislativa, la proposta di legge (A.C. 1858) recante l'Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strage dello stadio Heysel di Bruxelles". Il testo passa ora all'esame del Senato della Repubblica", si legge in una nota appena diramata.
La strage dell'Heysel è avvenuta mercoledì 29 maggio 1985 allo stadio Heysel di Bruxelles, poco prima dell'inizio della finale di Coppa dei Campioni di calcio tra la società italiana della Juventus e quella inglese del Liverpool, in cui sono venute tragicamente a mancare 39 persone, di cui 32 italiane, e ne sono rimaste ferite oltre 600.
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